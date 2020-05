Giang hồ chiếm đất công: Công an tỉnh Bình Thuận vào cuộc điều tra

Ngày 15.5, theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận, đại tá Phạm Thật, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, đã dẫn đầu đoàn công tác của Công an tỉnh Bình Thuận đến Mũi Né chỉ đạo điều tra vụ “ giang hồ chiếm đất công ” mà Thanh Niên phản ánh trong những ngày qua.

Cùng tham dự đoàn công tác làm việc tại Mũi Né còn có lãnh đạo Công an TP.Phan Thiết , Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Thuận.

Tại buổi làm việc, đại tá Phạm Thật yêu cầu các đơn vị thuộc Công an tỉnh Bình Thuận làm rõ các tố cáo, phản ánh, khiếu nại của người dân và cán bộ P.Mũi Né xung quanh các vụ gây mất an ninh trật tự, cưỡng chiếm đất nhà nước do Trần Thị Ngọc Nữ (43 tuổi) và Trần Văn Đoàn (44 tuổi, cùng ngụ TP.HCM, đến trú tại Mũi Né; thường được gọi là “vợ chồng Nữ Đoàn”) gây ra.

Theo đại tá Phạm Thật, ngay sau khi Thanh Niên đăng bài đầu tiên trong loạt phóng sự điều tra các hoạt động của “vợ chồng Nữ Đoàn” , Công an tỉnh Bình Thuận đã thành lập ngay tổ công tác để xác minh nhằm tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và báo cáo Bộ Công an. “Các hoạt động của vợ chồng Trần Thị Ngọc Nữ và Trần Văn Đoàn bị người dân tố cáo gây mất an ninh trật tự, đe dọa người dân và cán bộ mà Báo Thanh Niên phản ánh là có cơ sở”, đại tá Phạm Thật khẳng định.

Đại tá Phạm Thật cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc công an tỉnh điều tra, xem xét, đánh giá lại tất cả các vụ việc, hành vi liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật tại Mũi Né của “vợ chồng Nữ Đoàn”. Những vụ việc nào liên quan đến các lĩnh vực khác, không thuộc chức năng của công an thì phải báo cáo để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xử lý.

Trước đó, từ ngày 11 - 14.5, Thanh Niên có loạt phóng sự điều tra phản ánh sự bức xúc của cán bộ, đảng viên và người dân P.Mũi Né khi chứng kiến các vụ gây mất an ninh trật tự, cố ý gây thương tích, cưỡng chiếm đất công trái pháp luật của “vợ chồng Nữ Đoàn” trong suốt thời gian dài. Đáng chú ý, người dân và cán bộ khu phố ở Mũi Né từng gửi nhiều đơn thư tố cáo, phản ánh lên lãnh đạo TP.Phan Thiết và các cơ quan chức năng của tỉnh nhưng không được giải quyết, gây bức xúc trong dư luận suốt thời gian dài.