Giang hồ xông vào BV Tâm Hồng Phước: Khởi tố, bắt giữ thêm 4 bị can

Bắt giữ băng nhóm 11 người hoạt động tín dụng đen Cùng ngày, Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Việt Thắng (28 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) cùng 10 đàn em nằm trong đường dây cho vay nặng lãi để điều tra làm rõ. Trước đó, nhận thấy căn nhà địa chỉ H31, thuộc KP.7, P.Tân Phong (TP.Biên Hòa) có nhiều biểu hiện đáng ngờ, Công an P.Tân Phong đột ngột kiểm tra hành chính và phát hiện Thắng cùng 10 người khác đang sinh sống tại đây nhưng không đăng ký tạm trú. Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen nên đã chuyển hồ sơ cho Công an TP.Biên Hòa điều tra theo thẩm quyền. Làm việc với Công an TP.Biên Hòa, bước đầu các nghi can thừa nhận hoạt động tín dụng đen trả góp theo ngày, lãi suất khoảng 25%/tháng. Trong đó, Thắng là người đứng đầu, quản lý chung các hoạt động của cả nhóm.