Gieo niềm tin công lý

Vào đêm 26.7.1979, từ một tin báo có vụ cướp vàng xảy ra tại Nhà máy xay xát lúa ở ấp Bùng Binh, xã Đôn Thuận, H.Trảng Bàng (Tây Ninh), 8 người trong “đại gia đình” gồm ông Nguyễn Văn Dũng (Dũng “lớn”, hiện 61 tuổi), cụ Nguyễn Thành Nghị (sinh năm 1918, đã mất trước khi được minh oan) và vợ Võ Thị Thương (97 tuổi) cùng con trai Nguyễn Văn Dũng (Dũng “nhỏ”, 59 tuổi), ông Nguyễn Văn Chiến và vợ Nguyễn Thị Lan (cùng 69 tuổi), ông Hồ Long Chánh (sinh năm 1950, đã mất năm 2020) và vợ Nguyễn Thị Ngọc Lan (76 tuổi) bỗng nhiên bị bắt. Sau đó là những ngày các nạn nhân bị tra khảo, bị ép cung buộc phải nhận tội. Những người này đã bị tù oan 3 năm 9 tháng 14 ngày và đến năm 1983 mới được trả tự do. Tuy nhiên, chỉ ông Dũng “lớn” do khi bị bắt đang là quân nhân tình nguyện Campuchia về phép thăm nhà nên nhận được quyết định đình chỉ điều tra, sau đó đã được Viện KSND tỉnh Tây Ninh công khai xin lỗi và bồi thường 615 triệu đồng. 7 người còn lại mang thân phận bị can gần 40 năm dù họ đi gõ cửa nhiều nơi để được minh oan. Sau khi Báo Thanh Niên tiếp nhận hồ sơ vụ việc, xác minh và đăng tải loạt bài Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất cùng hàng loạt bài viết nối tiếp, ghi nhận ý kiến của các cơ quan chức năng, ngày 31.10.2019, Viện KSND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức buổi xin lỗi công khai 7 nạn nhân còn lại tại UBND xã Đôn Thuận là nơi xảy ra vụ án oan sai. Ngày 12.10, tại trụ sở Viện KSND tỉnh Tây Ninh, 6 nạn nhân trong vụ oan sai đã được nhận bồi thường, gồm: cụ Nguyễn Thành Nghị (đại diện gia đình nhận thay), cụ Võ Thị Thương, ông Nguyễn Văn Chiến, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, bà Nguyễn Thị Lan và đại diện gia đình ông Hồ Long Chánh, mỗi người nhận trên 1,05 tỉ đồng. Riêng ông Dũng “nhỏ” do chưa đồng ý mức bồi thường 1,059 tỉ đồng nên có đơn khởi kiện ra TAND tỉnh Bình Dương (nơi ông Dũng đang cư trú) để yêu cầu được bồi thường phù hợp.