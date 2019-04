Giết hàng xóm, cướp tài sản để mua nữ trang cho vợ sắp cưới

ẢNH: KHÔI NGUYÊN Bùi Thanh Tân tại cơ quan công an

Chiều 24.4, Cơ quan CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Long An đã quyết định khởi tố vụ án, tống đạt lệnh tạm giam Bùi Thanh Tân (tự Ròm, 27 tuổi, ngụ ấp An Hòa 1, xã Bình An, H.Thủ Thừa, Long An) để điều tra về hành vi giết người , cướp tài sản.