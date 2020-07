Giữa đại dịch Covid-19, Vietlott nhắn người chơi lĩnh thưởng 115 tỉ đồng

Cụ thể, theo Công ty TNHH Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), tại kỳ quay số mở thưởng (QSMT) thứ 00456 sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 ngày 28.7, Vietlott xác định có 1 vé trúng thưởng Jackpot 1 trị giá hơn 108 tỉ đồng, được phát hành tại tỉnh Khánh Hòa và 1 vé trúng thưởng Jackpot 2 trị giá gần 7 tỉ đồng được phát hành tại tỉnh Đắk Lắk.

Hội đồng Giám sát xổ số xác nhận kết quả kỳ qay số mở thưởng này có bộ số 03-11-20-34-44-54 và số đặc biệt 16.

Qua xác định từ hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn, vé trúng Jackpot 1, người chơi đã mua 6 dãy số từ chiều 27.7, bao gồm 2 dãy số người chơi chọn và 4 dãy số hệ thống tự chọn.

Một trong 2 dãy số do người chơi chọn đã may mắn trúng Jackpot 1. Điểm bán hàng phát hành tấm vé may mắn tại Kios 4, chợ Xóm Mới, đường Ngô Gia Tự, P.Tân Lập, TP.Nha Trang, Khánh Hoà.

Dãy số trúng thưởng Jackpot của Vietlott Ảnh chụp màn hình

Vé trúng Jackpot 2, người chơi đã mua vé tự chọn sáng sớm 28.7 với dãy số duy nhất 03-11-16-20-34-44. Tấm vé được phát hành tại điểm bán hàng số 270/1 Ngô Quyền, P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Để bảo đảm thông tin cá nhân, bảo vệ quyền lợi của người tham gia dự thưởng theo quy định của nhà nước và đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19 , Vietlott khuyến cáo người chơi sở hữu vé trúng giải liên hệ trực tiếp Chi nhánh Khánh Hòa để làm thủ tục trả thưởng tại địa chỉ: tầng 6, tòa nhà KHPC, số 11 Lý Thánh Tôn, P.Vạn Thạnh, TP.Nha Trang, Khánh Hòa; số điện thoại: 02583826999.

Qua 4 năm phát hành xổ số tự chọn tại Việt Nam, Vietlott đã xây dựng hệ thống gần 5.000 điểm bán hàng tại 60/63 tỉnh, thành với 5 sản phẩm Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D, Max 4D và Keno.

Tổng doanh thu lũy kế của Vietlott đạt gần 16.000 tỉ đồng, trả thưởng người chơi xấp xỉ 8.800 tỉ đồng, nộp ngân sách địa phương gần 4.500 tỉ đồng, hơn 45 tỉ đồng thực hiện an sinh xã hội, tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động địa phương.