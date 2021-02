Giữa mùa Covid-19, vẫn có xe khách 'nhồi' vượt quá 17 hành khách trên xe

Vào lúc 16 giờ chiều nay, 19.2, trên Quốc lộ 1 đoạn qua H.Gio Linh (Quảng Trị), Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) đã cho dừng xe khách BS 29B-402.01 (thuộc sở hữu của Hợp tác xã dịch vụ vận tải Hào Quang, Nghệ An) lưu thông theo hướng bắc - nam, do ông Trần Văn Đề (trú xã Phúc Thành, H.Yên Thành, Nghệ An) điều khiển.