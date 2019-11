Góc nhìn phóng viên: 'Ác ngôn nhân'

Sau khi báo chí đưa tin 3 trong số 22 gia đình ở Nghệ An trình báo người thân bị mất liên lạc khi trên đường đến Anh đã gọi điện về nhà báo an toàn, nhiều tài khoản trên mạng xã hội chia sẻ thông tin anh Lê Văn Hà (ngụ xã Đô Thành, H.Yên Thành, Nghệ An) là một trong số 3 người trên. Những tài khoản này còn bịa chuyện anh Hà lừa gia đình cầm 900 triệu đồng đi Anh, nhưng vào TP.HCM để chơi… lô đề