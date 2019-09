Góc nhìn phóng viên: Tạt a xít, hơn cả giết người!

Nỗi ám ảnh đọng lại trong tôi sau khi tiếp xúc với nhiều nhân vật bị tạt a xít khiến họ phải mang theo những di chứng suốt quãng đời còn lại là “sống không bằng chết”. Mức chế tài chưa thích đáng, việc quản lý còn quá lỏng lẻo... nên hóa chất độc hại như a xít được bày bán tràn lan. Người mua dễ dàng có được vài lít a xít đậm đặc đến 99% trong khi người bán không cần biết khách mua để làm gì. Rồi sau đó, khi hung thủ dùng a xít gây ra tội ác, công an tìm đến gặp người bán a xít, họ mới giật mình và ân hận: “Giá như hôm đó tôi không bán...”.

Niềm an ủi duy nhất của những nạn nhân trong các vụ tạt a xít là họ còn được người thân quan tâm chăm sóc, hàng xóm cảm thương và đùm bọc. Niềm an ủi này có ý nghĩa rất lớn, giúp họ không gục ngã. Điển hình như ông Phạm Văn Sáu (58 tuổi, ngụ ấp An Long, xã An Bình, H.Long Hồ, Vĩnh Long), nhân vật trong bài Nỗi đau a xít: Trận cuồng ghen của người phụ nữ bán hủ tiếu (đăng trên Thanh Niên Online ngày 10.9). Ông chia sẻ: “May mà hai đứa cháu nội không chê tôi. Tụi nó thương tui lắm, tối nào cũng đòi ngủ chung với tôi hết”.