GS Trần Văn Thọ được Nhật Bản trao tặng Huân chương Thụy Bảo Tia Vàng

Ngày 11.5, Đại sứ quán (ĐSQ) Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, GS Đại học Waseda Trần Văn Thọ đã được Chính phủ Nhật trao tặng Huân chương Thụy Bảo Tia Vàng với hình hoa hồng (The Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Rosette) tại lễ trao tặng huân chương cho cá nhân người nước ngoài mùa xuân năm 2018, diễn ra tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản ở Tokyo ngày 10.5.