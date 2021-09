Hà Nội: Bãi bỏ quyết định kỷ luật Cụm trưởng xã Thọ An

“Minh oan” cho Cụm trưởng bị UBND xã Thọ An đình chỉ nhiệm vụ

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch UBND H.Đan Phượng cho biết đã chỉ đạo tổ chức hội nghị thông qua quyết định bãi bỏ quyết định của UBND xã Thọ An về việc tạm đình chỉ nhiệm vụ đối với bà Trần Thị Gấm, Cụm trưởng cụm dân cư số 4, xã Thọ An.

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin về sự việc đông người tập trung đưa tang tại xã Thọ An ngày 19.8 giữa lúc toàn TP.Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, bà Gấm cùng các thành viên Tổ Covid-19 cộng đồng Cụm dân cư số 4 đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền đề nghị xử lý vụ việc, đồng thời phản ánh thông tin tới các cơ quan báo chí.

Hàng chục người dân tập trung đưa tang ở xã Thọ An vào ngày 19.8, khi toàn TP.Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19

Cụ thể, ngày 9.9, ông Lê Huy Hiệp, Phó chủ tịch UBND xã Thọ An, đã ký quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ Cụm trưởng cụm dân cư số 4 đối với bà Gấm từ ngày 9 - 23.9. Quyết định nêu lý do đình chỉ là “thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổ chức đám tang tại Cụm dân cư số 4, để tập trung đông người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội".

Bức xúc trước quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ với lý do "thiếu trách nhiệm..." này, bà Gấm đã làm đơn khiếu nại, kêu cứu tới lãnh đạo H.Đan Phượng và UBND TP.Hà Nội với nội dung quy kết bà thiếu trách nhiệm là không đúng.

UBND H.Đan Phượng đã vào cuộc xác minh sự việc có hàng chục người tập trung đưa tang giữa dịch Covid-19. Đồng thời tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Nguyễn Trần Quyết, Chủ tịch UBND xã Thọ An; và ông Trần Văn Hải, Công chức văn hoá - xã hội xã Thọ An, cũng là người có thân nhân qua đời và tổ chức đám tang hôm 19.8.

Chủ tịch UBND H.Đan Phượng cho rằng, việc UBND xã Thọ An quyết định tạm đình chỉ đối với bà Gấm như vậy dễ tạo ra dư luận là có sự trù dập cán bộ, gây mất uy tín của chính quyền địa phương cũng như H.Đan Phượng, nên đã chỉ đạo cơ quan chức năng của UBND H.Đan Phượng vào cuộc làm rõ.

“Trong những ngày cuối tuần vừa qua, các phòng ban chuyên môn của huyện đã khẩn trương vào cuộc làm rõ việc ra quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ của UBND xã Thọ An là không đúng, nên UBND H.Đan Phượng ngay lập tức có quyết định bãi bỏ và tổ chức hội nghị công khai tại UBND xã Thọ An”, ông Hoàng nói.

Đề nghị làm rõ trách nhiệm của nhiều cán bộ lãnh đạo xã Thọ An

Chiều muộn ngày 13.9, tại UBND xã Thọ An, bà Đào Thị Hồng, Phó chủ tịch UBND H.Đan Phượng, đã chủ trì hội nghị công khai quyết định bãi bỏ quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ Cụm trưởng cụm dân cư số 4 đối với bà Trần Thị Gấm.

“UBND H.Đan Phượng nghiêm khắc phê bình ông Lê Huy Hiệp, Phó chủ tịch UBND xã Thọ An, để xảy ra sai sót là ban hành quyết định không đúng; yêu cầu ông Hiệp nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc. Hội đồng kỷ luật của H.Đan Phượng đang xem xét, có hình thức kỷ luật với những người liên quan vụ việc”, bà Hồng nói, đồng thời yêu cầu thông tin công khai trên Đài truyền thanh xã cho người dân biết quyết định sai trái của UBND xã Thọ An bị UBND H.Đan Phượng bãi bỏ.

Tại hội nghị, bà Gấm cho hay, ngày 7.9 bà nhận được giấy mời đến UBND xã Thọ An vào 8 giờ 30 phút sáng 9.9 để họp hội nghị về phòng, chống Covid-19 . Tuy nhiên, thực tế khi cuộc họp diễn ra đã chỉ tập trung “đè nghiến” vào việc ra quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ Cụm trưởng cụm dân cư số 4 đối với bà và không cho giải thích gì thêm.

Bà Gấm cũng khẳng định đã cùng với Tổ Covid-19 cộng đồng Cụm dân cư số 4 chủ động báo cáo UBND xã Thọ An vụ dân tập trung đông người đưa tang, đề nghị cử cán bộ xuống cùng phối hợp tăng cường kiểm soát, tránh tập trung đông người, nhưng không được đáp ứng.

“Trong những ngày giãn cách toàn thành phố, người dân ra ngoài mua 1.000 đồng tiền cà muối thì có thể bị phạt với lý do ra đường không đúng mục đích, nhưng khi có đám ma thì Tổ Covid-19 cộng đồng Cụm dân cư số 4 chúng tôi đề nghị xuống phối hợp kiểm soát, tránh tập trung đông người thì không thấy có cán bộ nào. Đấy là quan liêu, tắc trách. Sau đó lại đổ lỗi cho tôi là thiếu trách nhiệm, gây mất uy tín cá nhân. Tôi không làm gì nên tội… !”, bà Gấm bày tỏ, và đề nghị làm rõ trách nhiệm của ông Trần Văn Thanh, Bí Thư Đảng uỷ xã Thọ An; bà Phạm Thị Lâm, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thọ An, cùng những người liên quan khi thông qua quyết định tạm đình chỉ Cụm trưởng cụm dân cư số 4 với bà không đúng quy định.

Phó chủ tịch UBND H.Đan Phượng ghi nhận các ý kiến của bà Gấm và hứa sẽ đưa ra hội đồng kỷ luật của huyện xem xét đầy đủ trách nhiệm của tập thể lãnh đạo xã Thọ An, các cá nhân trong việc để tập trung đông người đưa tang, cũng như việc ra quyết định tạm đình chỉ không đúng kể trên.

Cũng tại hội nghị, ông Lê Huy Hiệp đã nhận sai và công khai xin lỗi bà Gấm.

Trao đổi với Thanh Niên trước khi hội nghị diễn ra, ông Hiệp cho biết ông Nguyễn Trần Quyết, Chủ tịch UBND xã Thọ An, và bản thân ông Hiệp đã làm báo cáo kiểm điểm, tự đề xuất hình thức kỷ luật.

Ông Quyết tự đề xuất hình thức kỷ luật ở mức độ cảnh cáo, còn ông Hiệp tự nhận kỷ luật ở mức khiển trách. UBND H.Đan Phượng cũng đã có kết luận chỉ rõ trách nhiệm từ tập thể UBND đến cá nhân của Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND xã…