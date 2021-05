Hà Nội: Bắt ‘bà trùm’ điều hành đường dây lô đề 1.200 tỉ đồng

Chiều 22.5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Thị Phương (52 tuổi, trú tại Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng 8 bị can khác để điều tra, làm rõ tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.