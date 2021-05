Hà Nội: Bắt ‘yêu râu xanh’ dâm ô hàng loạt bé gái học cấp 2

Trưa 8.5, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Mỹ Đức vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hùng (33 tuổi, trú xã Tuy Lai, H.Mỹ Đức) để làm rõ tội “ dâm ô người dưới 16 tuổi ”, quy định tại điều 146 bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.