Hà Nội bỏ HĐND cấp phường có vi hiến ?

Lo ngại an ninh khi miễn thị thực vào khu kinh tế ven biển

Theo ĐB Thúy, dự thảo lấy lý do luật hóa Quyết định 80 năm 2013 của Thủ tướng về cơ chế đặc thù phát triển huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) (trong đó cho phép người nước ngoài vào đây được miễn thị thực 30 ngày - PV) nhưng lại thiếu bằng chứng thuyết phục về sự cần thiết tiếp tục thực hiện quy định này. “Thực tế hơn 4 năm thực hiện ở một huyện đảo xa đất liền là Phú Quốc không có nghĩa là có thể áp dụng cho các khu vực kinh tế ven biển khác”, ĐB Thúy phản biện và cảnh báo trong bối cảnh vùng biển nước ta đang bị vi phạm nghiêm trọng thì quy định như dự thảo có thể dẫn đến nguy cơ cao hơn về sự xâm nhập của người nước ngoài dưới danh nghĩa du lịch . “Việc mở cửa biên giới cho người nước ngoài cần đi liền với tăng cường quản lý trong phạm vi lãnh thổ, nguyên tắc tối thượng là không vì tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài và các lý do kinh tế mà làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh”, ĐB Đà Nẵng nêu quan điểm. Sáng 14.11, góp ý đề xuất quy định miễn thị thực với thời hạn tạm trú 30 ngày cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển tại dự thảo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại VN, ĐB Nguyễn Thúy (Đà Nẵng) đề nghị cần cân nhắc vì cho rằng, quy định này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới quốc phòng , an ninh và trật tự, an toàn xã hội.