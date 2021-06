Hà Nội cho mở cửa lại một số dịch vụ

Theo thông báo của Bộ Y tế , ngày 21.6, Việt Nam ghi nhận thêm 272 ca mắ́c mới. Trong đó, 5 ca cách ly ngay sau khi nhậ̂p cảnh: tại Tây Ninh 2 ca; Hải Dương, Kiên Giang và An Giang mỗi tỉnh 1 ca. 267 ca mắc do lây nhiễm trong nước, ghi nhậ̂n tại TP.HCM 166 ca, Bắc Giang 51 ca, Bình Dương 21 ca, Bắc Ninh 13 ca, Nghệ̂ An 5 ca, Đà Nẵng 4 ca, Tiền Giang 2 ca, Hà Tĩnh 2 ca, Hưng Yên 2 ca và Trà Vinh 1 ca.