Hà Nội, Đà Nẵng đang làm gì để tổ chức chính quyền đô thị?

Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề , cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch mỗi ngày hơn 600 triệu đồng.

Kiểm tra cơ sở tái chế nhớt thải ông Võ Văn Chí làm chủ, lực lượng chức năng TP.Long Xuyên và tỉnh An Giang phát hiện 54 tấn nhớt thải tái chế trái phép.

Lê Trường Thành, nghi can trong vụ án giết người, đốt xác, bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực Đèo Cả (Phú Yên).

Công an H.Phú Quốc (Kiên Giang) khởi tố, bắt tạm giam bị can phá rừng tại Vườn quốc gia Phú Quốc.