Hà Nội đề xuất phương án xử lý 17 chung cư không có khả năng khắc phục về PCCC

Theo đó, hiện TP có 1.075 nhà, công trình cao tầng, trong đó 17 công trình đã đưa vào sử dụng nhưng vẫn còn vi phạm về PCCC không có khả năng khắc phục do giai đoạn trước năm 2011, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của chủ đầu tư còn yếu kém và quản lý nhà nước còn hạn chế.

Trong 17 dự án, có 4 dự án do các đơn vị xây dựng phục vụ nhu cầu nhà ở cán bộ chiến sĩ công an, 8 dự án do tư nhân bỏ tiền đầu tư và 5 tòa CC cao tầng do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên đầu tư.



Để tháo gỡ khó khăn, UBND TP.Hà Nội đã giao các cơ quan chức năng rà soát và đưa ra giải pháp cụ thể. Với 4 công trình ngõ nhỏ, xe chữa cháy không thể tiếp cận, Hà Nội đề xuất tăng trang bị thêm họng nước chữa cháy, bổ sung thang dây, ống tụt, thiết bị bảo vệ cá nhân và tham mưu chính quyền địa phương giải tỏa các vật dụng trên đường tiếp cận đến công trình; về lâu dài kiến nghị mở rộng đường giao thông.

Với 5 công trình vi phạm về khoảng cách PCCC, đề xuất trang bị thêm đầu phun chữa cháy. Với CC chỉ có duy nhất 1 thang bộ hở trong nhà, đề nghị bổ sung lối ra khẩn cấp bằng dây thoát nạn, dây thả chậm ống tụt...

Với công trình có 1 buồng thang bộ, đề nghị bổ sung thang sắt ngoài nhà cho công trình để tăng thêm đường thoát hiểm.