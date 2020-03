Hà Nội đón gần 300 người Việt từ Thái Lan, Hồng Kông, Nhật Bản hôm nay

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, dự kiến trong ngày 23.3, sân bay sẽ đón khoảng 276 hành khách nhập cảnh , đều là quốc tịch Việt Nam (số liệu booking), từ 4 chuyến bay đến từ Hồng Kông, Nhật Bản, Băng Kốc (Thái Lan).

Trước đó, ngày 22.3, số lượng khách nhập cảnh Nội Bài thực tế là 1.712 người, đều là khách quốc tịch Việt Nam, giảm nhiều so với lượng khách đặt chỗ (khách booking là 2.348).

Trong sáng nay, 2 chuyến bay của Vietnam Airlines từ Anh và Đức (chuyến VN54 London - Hà Nội chở 306 khách, và chuyến VN36 Franfurt - Hà Nội chở 303 khách) đã được chuyển hướng hạ cánh tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh).

Lượng khách nhập cảnh thực tế về đến sân bay Nội Bài liên tục giảm, hôm 21.3 là 1.451 khách nhập cảnh, giảm hơn 300 khách so với số dự kiến. Lý do chính do Vietnam Airlines dừng tất cả các đường bay quốc tế (đường bay từ Anh dừng từ hôm nay 23.3, đường bay từ Đức về TP.HCM và Hà Nội còn 2 chuyến trong ngày 23.3 và 24.3), nhiều hãng hàng không quốc tế cũng dừng bay đến Việt Nam.