Hà Nội: Phá dỡ nhà khiến tường đổ, đè 1 người đi đường bị thương

Theo một số người dân sống tại ngõ 256 Xuân Đỉnh (P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội), khoảng 20 giờ ngày 19.3, một nhóm công nhân tháo dỡ công trình nhà dân không che chắn cẩn thận, chỉ dùng thang tre chắn 2 đầu đường để hạn chế người qua lại.

Thời điểm này, một người đàn ông chở vợ đang mang bầu đi đến thì thấy bị chắn đường, đã bảo vợ xuống đi bộ qua. Khi người đàn ông vượt xe qua thì bất ngờ bức tường đổ sập, đè vào cả người lẫn xe dẫn đến bị thương, bất tỉnh. Người vợ may mắn không bị thương, ngồi ôm chồng khóc nức nở.

Ngay sau đó, người dân đã có mặt hỗ trợ gọi cấp cứu , đưa nạn nhân tới bệnh viện, đồng thời báo tin đến chính quyền địa phương tới hiện trường xử lý.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an P.Xuân Đỉnh cho biết, nhận được thông tin, Công an P.Xuân Đỉnh đã huy động lực lượng xuống hiện trường phối hợp với Công an Q.Bắc Từ Liêm bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

“Nạn nhân bị thương không nặng lắm, sau khi vào viện, tình trạng sức khỏe cũng ổn định. Xảy ra sự việc, một phần cũng là lỗi của người đi đường, bởi công trình phá dỡ cũng có chắn cảnh báo”, vị lãnh đạo Công an P.Xuân Đỉnh cho hay.