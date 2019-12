Hà Nội ‘xóa sổ’ phường Bùi Thị Xuân

Cụ thể, quận Hoàn Kiếm có 2 phường: Hàng Đào và Hàng Bạc; quận Hai Bà Trưng có 4 phường: Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Ngô Thì Nhậm và Phạm Đình Hổ; huyện Phúc Thọ có 3 xã: Cẩm Đình, Phương Độ, Vân Hà; huyện Phú Xuyên có 1 xã là Thụy Phú; huyện Thanh Oai có xã Kim An; và Mỹ Đức có xã Mỹ Thành.

Sau khi xem xét, Hà Nội đề xuất hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số phường Nguyễn Du với phường Bùi Thị Xuân và sáp nhập một phần diện tích tự nhiên (0,01 km2) và dân số (642 người) của phường Ngô Thì Nhậm (từ số nhà 52 đến số nhà 214 phố Huế) thành một đơn vị hành chính mới đặt tên là phường Nguyễn Du.

Sáp nhập toàn bộ phần diện tích tự nhiên (0,18 km2) và dân số còn lại (5.526 người) của phường Ngô Thì Nhậm vào phường Phạm Đình Hổ.

Hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Cẩm Đình với diện tích tự nhiên và dân số của xã Xuân Phú thành một đơn vị hành chính mới gọi là xã Xuân Đình

Hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Phương Độ với diện tích tự nhiên và dân số của xã Sen Chiểu để thành lập đơn vị hành chính mới là xã Sen Phương.

Hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số xã Thụy Phú với diện tích tự nhiên và dân số xã Văn Nhân để thành lập đơn vị hành chính mới là xã Nam Tiến.

Còn 5 đơn vị hành chính Hà Nội đề nghị chưa tiến hành sắp xếp, gồm: phường Hàng Bạc và phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm) do yếu tố văn hóa, lịch sử ; xã Kim An (huyện Thanh Oai) do cách xa các đơn vị hành chính khác; xã Mỹ Thành (huyện Mỹ Đức) do giá trị truyền thống, lịch sử cách mạng (quê hương đại tướng Văn Tiến Dũng); xã Vân Hà (huyện Phúc Thọ) nhân dân không đồng ý với việc đặt tên mới là Vân Cốc.