Hà Nội xử phạt hàng loạt người câu cá giải trí, ra ngoài không lý do

Trưa 25.7, thông tin từ UBND H.Đông Anh ( Hà Nội ) cho biết, tính từ 6 giờ sáng 24.7 đến khoảng 10 giờ trưa 25.7, trong quá trình tuần tra, siết chặt phòng dịch theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, Công an các xã, thị trấn đã phát hiện và xử phạt 58 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch, với tổng số tiền 153 triệu đồng.

Cụ thể, các tổ công tác đã xử phạt 13 trường hợp ra ngoài đường không đeo khẩu trang, 38 trường hợp ra ngoài không có lý do, 6 người tụ tập tại xã Uy Nỗ và 1 hồ câu cá tại xã Kim Chung do Hoàng Xuân Cường HKTT thôn Nhuế, xã Kim Chung, làm chủ, do để người đến tụ tập câu cá giải trí