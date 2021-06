Hà Tĩnh: Khởi tố cựu đại úy công an vì đánh bạc

Ngày 1.6, thông tin từ Công an H.Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cựu đại úy công an Nguyễn Thế Đông (37 tuổi, ngụ tại TX.Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) và 10 người khác để điều tra về tội đánh bạc