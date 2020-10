Hà Tĩnh lập đường dây nóng hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ

Lúc 4 giờ sáng nay, 19.10, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh phát tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng khu vực Hà Tĩnh. Theo dự báo, trong 6 giờ qua (từ 22 giờ đêm 18.10 - 4 giờ sáng 19.10), khu vực Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi đặc biệt to, lượng mưa phổ biến từ 14 - 92 mm. Riêng khu vực TP.Hà Tĩnh có mưa đặc biệt to, lượng mưa phổ biến từ 111 - 173 mm.