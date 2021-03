Hà Tĩnh: Nguy cơ mất an toàn tại Trạm thu phí Cầu Rác

Dự án đầu tư xây dựng QL1A đoạn tránh TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) có chiều dài khoảng 16 km, đưa vào khai thác từ tháng 1.2009.

Dự án này được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, do Công ty TNHH Một thành viên hạ tầng Sông Đà (Tổng công ty Sông Đà) làm chủ đầu tư. Trạm thu phí Cầu Rác đặt trên QL1A (thuộc địa phận xã Cẩm Trung, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), cách tuyến đường này hơn 30 km, được ngành chức năng cho phép chủ đầu tư sử dụng để tiến hành thu phí hoàn vốn cho công trình này.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù chủ đầu tư đã lắp đặt biển cảnh báo hạn chế tốc độ nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực trạm thu phí Cầu Rác, nhưng có rất ít phương tiện chấp hành khi lưu thông qua đây. Các loại phương tiện vận tải thậm chí còn tự do chạy sang bên làn đường dành cho xe máy, khiến giao thông qua đây rất hỗn loạn.

Tài xế Nguyễn Đức Cường (quê ở Thanh Hóa) là người thường xuyên lái xe tải chở hàng lưu thông qua lại trạm thu phí Cầu Rác, cho biết: “Trạm thu phí này đã dừng hoạt động nhưng vẫn có rất nhiều tài xế nhầm tưởng phải dừng lại mua vé nên hãm phanh giảm tốc đột ngột, gây nguy hiểm cho các phương tiện chạy phía sau. Tôi đã nhiều lần chứng kiến cảnh như vậy”.

Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh, Đội trưởng Đội CSGT khu vực phía Nam (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh), khẳng định việc trạm thu phí Cầu Rác chưa được tháo dỡ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. “Đã có 2 vụ tai nạn giao thông xảy ra do tài xế điều khiển xe ô tô không làm chủ tốc độ nên tự đâm vào trạm thu phí, gây hư hỏng phương tiện. Nguy hiểm hơn là tại đây không lắp đặt đèn cảnh báo vào ban đêm”, trung tá Mạnh nói.