Hà Tĩnh: Xã rốn lũ Phương Mỹ chìm trong biển nước

Lúc 8 giờ 30 sáng nay 9.4, phóng viên Báo Thanh Niên đã theo đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh do Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn dẫn đầu vào xã Phương Mỹ (huyện Hương Khê) để cứu trợ thức ăn nhanh cho người dân nơi đây đang "mắc kẹt" trong biển nước

Do trời mưa rất to, bốn bề nước lũ chảy xiết nên phải mất hơn 2 tiếng di chuyển bằng tàu của lực lượng biên phòng, đoàn công tác mới đến được xã Phương Mỹ - xã được xem là rốn lũ của huyện miền núi Hương Khê này.

Theo báo cáo của ông Lê Quốc Hậu, Chủ tịch UBND xã Phương Mỹ, mưa lớn kéo dài trong 3 ngày qua cộng với Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ khiến nước trên sông Ngàn Sâu dâng cao.

Đến thăm các hộ dân có nhà bị ngập, ông Lê Đình Sơn, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, đã trao quà cứu trợ gồm mì tôm, lương khô và nước uống. Ông Sơn cũng động viên bà con cố gắng vượt qua thiên tai lũ lụt , đặc biệt là nâng cao cảnh giác, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ông Ngô Đức Hợi, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, cho biết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới , nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to trong 3 ngày nay.