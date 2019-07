Hai anh em cầm cố ô tô thuê chiếm đoạt tài sản gần 9 tỉ đồng

Theo cáo trạng, trong quá trình mua bán tôm giống, Trí và Hùng nhờ cha ruột là ông Nguyễn Văn Dẹp thành lập Công ty TNHH XD-TM thủy sản Ngôi nhà 68 (số 22, đường B5, KDC 91B, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) do ông làm Giám đốc. Mọi hoạt động kinh doanh của công ty do hai anh em Trí thực hiện. Do kinh doanh thua lỗ, mắc nợ nhiều người nên Trí và Hùng bàn thuê xe ô tô tự lái đem cầm cố để lấy tiền.