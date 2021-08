Hải Dương chỉ đạo làm rõ trách nhiệm vụ hàng chục nghìn tấn than lậu ở TX.Kinh Môn

Sáng 28.8, ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương, cho biết UBND tỉnh Hải Dương đã có chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan (nếu có) về việc hàng chục nghìn tấn than nằm ngoài hóa đơn hợp pháp vừa được lực lượng QLTT và Bộ Công an phát hiện ở các bến bãi trên địa bàn TX.Kinh Môn (tỉnh Hải Dương).

Tại cuộc họp, đánh giá về các hoạt động bến bãi, gắn với các sông, ông Lưu Văn Bản khẳng định, thời gian qua, các ngành, địa phương chưa thực sự phối hợp quản lý chặt chẽ, dẫn đến hoạt động tại các bến bãi chưa đảm bảo về môi trường, an ninh trật tự. Chính vì vậy, ông Lưu Văn Bản yêu cầu, thời gian tới cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đến chiều tối 27.8, quá trình kiểm tra tại các bãi than trên địa bàn TX.Kinh Môn vẫn đang tiếp tục Ảnh Tổng cục QLTT

Ông Lưu Văn Bản cũng yêu cầu Sở TN-MT Hải Dương phối hợp với các sở, ngành, địa phương thành lập ngay đoàn kiểm tra, công khai xử lý các trường hợp sai phạm. Đối với hoạt động của bến bãi, phải có giấy phép hoạt động, việc mua bán vật tư phải có trách nhiệm khai báo và kê khai đối với cơ quan chức năng.

Trước đó, ngày 25.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 12 nghi phạm về tội “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.