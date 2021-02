Hải Dương phạt 2 người Trung Quốc 15 triệu đồng vì ra khỏi nhà không có lý do

Trước đó vào 17 giờ 30 ngày 20.2, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 của UBND H.Cẩm Giàng đã phát hiện bà Huang C.L (48 tuổi) và ông Huang W. (51 tuổi) di chuyển trên đường thuộc thôn Hoàng Gia, xã Cẩm Vũ, H.Cẩm Giàng. Đây là 2 chuyên gia Trung Quốc làm việc tại Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Baodi Việt Nam (xã Cao An, H.Cẩm Giàng), tạm trú tại nhà ông Phạm Văn Oanh (thôn Phú An, xã Cao An).