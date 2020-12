Hải Dương phát hiện 2 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Chiều 29.12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã chỉ đạo Công an TP.Chí Linh, Công an H.Gia Lộc phối hợp cùng cơ quan y tế địa phương đưa 2 người dân vừa từ Trung Quốc về 2 địa phương này đi cách ly tập trung theo quy định phòng chống dịch Covid-19.