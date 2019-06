Hải Dương phát hiện hàng trăm người liên quan đến ma túy trong 2 quán karaoke

Trước đó , lúc 1 giờ 30 ngày 17.6, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an huyện Kim Thành (đều thuộc Công an tỉnh Hải Dương) đã kiểm tra hành chính quán karaoke New tại xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Tai 6 phòng hát trong quán karaoke New, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy và thu 14 viên nén và nửa viên nén màu hồng; 4 viên nén và 2 nửa viên nén màu xanh, 1 viên nén màu da cam, 6 túi nilon màu trắng, bên trong chứa các tinh thể màu trắng. Cơ quan công an đã tiến hành test nhanh 64 người trong quán karaoke New và phát hiện 51 người dương tính với các chất ma túy.

Trước đó, lúc 0 giờ 30 ngày 17.6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Thanh Hà (cũng thuộc Công an tỉnh Hải Dương) đã phát hiện và bắt quả tang một nhóm " dân chơi " có hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Shapphire ở thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Tại phòng 605, Lê Hoàng Vinh (15 tuổi, ở xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) đã có hành vi bán trái phép chất ma túy cho Trương Hồng Vỹ (23 tuổi, ngụ xã Phú Điền, thị trấn Nam Sách, tỉnh Hải Dương và 6 người khác sử dụng. Tại phòng 401, cơ quan công an đã bắt quả tang Đỗ Thanh Hải (25 tuổi, ngụ xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng) đã có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng 12 đối tượng khác. Tại các phòng 602, 502, 504, 404, cơ quan công an đã phát hiện 36 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test, cơ quan công an phát hiện 52/71 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục làm rõ các vụ việc.