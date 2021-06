Hải Dương triệt phá 2 đường dây cá độ trong mùa Euro 2020

Theo Công an tỉnh Hải Dương, vào ngày 24.6, Công H.Bình Giang đã triệt phá một đường dây cá độ bóng đá với sự tham gia của 7 đối tượng do Nguyễn Văn Chức (ở số 3/18 Ngọc Tuyền, Khu 10, P.Ngọc Châu, TP.Hải Dương) và Phạm Ngọc Tú (ở khu Hạ, TT.Kẻ Sặt, H.Bình Giang) cầm đầu.

Trước đó, vào đầu tháng 6.2021, Chức và Tú đã thống nhất cùng nhau tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thông qua mạng internet để kiếm lời. Tú đã đưa cho Chức một tài khoản cá độ bóng đá cấp quản lý, đăng nhập tại website 1gom.org. Chức sẽ quản lý, điều hành tài khoản trên còn Tú có nhiệm vụ tìm khách và môi giới khách cá độ. Chức và Tú sẽ giao dịch với người chơi cá độ qua tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, nếu khách có nhu cầu "cầm trang", Tú và Chức sẽ "cắt" cho khách một tài khoản để tự cá độ. Mỗi điểm trên trang cá độ tương ứng với 7.000 đồng. Người chơi cá cược một trận bóng lên đến 5.000 điểm tương ứng với 35 triệu đồng…

Tính đến thời điểm đường dây cá độ này bị triệt phá, tổng số tiền tham gia đánh bạc đã lên đến 20 tỉ đồng. Công an H.Bình Giang đang tiếp tục xác minh làm rõ.

Trong khi đó, vào ngày 19.6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an P.Chí Minh, TP.Chí Linh (tỉnh Hải Dương) triệt phá đường dây cá độ bóng đá do Nguyễn Trong Bình (ở P.Văn Đức, TP.Chí Linh) cầm đầu.

Nhóm cá độ ở TP.Chí Linh bị triệt phá Ảnh Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, Bình sử dụng tài khoản cá độ bóng đá trên website https://agbong88.com. Từ tài khoản có được, Bình đã cắt ra 4 tài khoản nhỏ cho 4 người khác trong đường dây để tham gia cá độ. Mỗi tuần, Bình cộng điểm tính theo từng khách và chốt giá tiền để thanh toán. Trung bình, mỗi tuần Bình thu được gần 20 triệu đồng.

Cơ quan công an xác định, từ 11 - 19.6 (thời gian Euro 2020 diễn ra), các đối tượng trong đường dây của Bình đã tham gia cá độ với số tiền hơn 500 triệu đồng.