Hải Dương: Va chạm với xe CSGT, nữ sinh lớp 7 tử vong

Ngày 26.6, Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin về vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tuần tra của lực lượng CSGT.

Theo đó, lúc 15 giờ 27 ngày 25.6, tại km6+200 quốc lộ 38B thuộc địa phận thôn Nghè (xã Đoàn Thượng, H.Gia Lộc) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển số 34A - 003.97 do ông Vũ Thành C. (44 tuổi, ở phố Hoàng Quốc Việt, TP.Hải Dương) điều khiển và xe đạp điện không có biển số do cháu Đ.T.N.L (14 tuổi, trú tại thôn Đĩnh Đào, xã Đoàn Thượng, H.Gia Lộc) điều khiển.