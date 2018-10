Hai nghi can đâm chết người trước Top New Club ra đầu thú

Ngày 17.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lấy lời khai của hai nghi can đâm chết người xảy ra tại Top New Club (đường Cách Mạng Tháng 8, TP.Bà Rịa).