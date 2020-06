Hai nghi can đánh người tại quán mì cay ở Cần Thơ bị tạm giữ hình sự

Chiều 4.6, Công an Q.Ninh Kiều Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Hùng (32 tuổi, ngụ Lạng Sơn, có tiền án 12 năm về tội giết người) và Doãn Tấn Dũng (24 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) để điều tra làm rõ vụ đánh người gây thương tích có tính chất côn đồ xảy ra tại một quán mì cay trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ 25 phút ngày 4.6, anh Trần Đăng Khoa (26 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều), con của chủ quán mì cay Omega (phường An Phú, Q.Ninh Kiều) chạy xe về quán thì gặp 2 thanh niên đang đi bộ về nhà trọ. Cho rằng anh Khoa có hành vi “xấc láo”, hai bên xảy ra cãi cọ

Khi anh Khoa đi vào quán, Hùng và Dũng bất ngờ đẩy cổng rào xông vào quán mì cay dùng tay, chân và dép đánh đập anh Khoa túi bụi mặc cho nạn nhân ôm đầu chịu trận.

Tiếp nhận tin báo từ người dân, Cơ quan điều tra Công an Q.Ninh Kiều phối hợp cùng Công an phường An Phú tiến hành tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hùng và Dũng, sau đó tiến hành theo trình tự tố tụng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.