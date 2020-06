Hai nhà báo ở Hải Phòng bị khủng bố bằng chất bẩn

Ngày 1.6, nhà báo Vũ Thị Hải, Trưởng đại diện Báo Nông thôn Ngày nay tại Hải Phòng , đã có đơn gửi Công an TP.Hải Phòng và các cơ quan báo chí, phản ánh về việc bị kẻ xấu đổ chất bẩn vào nhà để khủng bố, đe dọa.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 31.5, tại nhà số 66 Cát Bi (P.Cát Bi, Q.Hải An), là nhà bà Hải nhưng mới chuyển nhượng cho người khác trong tháng 5. Theo camera an ninh của nhà người dân gần đó, lúc 3 giờ 48 ngày 31.5, có một người lạ mặt đi xe đạp đến đổ chất bẩn gồm dầu nhờn trộn mắm tôm vào cửa nhà số 66 Cát Bi. Người này còn để lại một số tờ giấy có nội dung đe dọa, nhục mạ bà Vũ Thị Hải.

Kẻ lạ mặt đổ chất bẩn vào cửa ngôi nhà bà Vũ Thị Hải từng sở hữu Ảnh chụp màn hình

Gần đây, bà Hải cùng các đồng nghiệp ở Hải Phòng có nhiều bài viết phản ánh tiêu cực, sai trái của một số đơn vị ở Hải Phòng. Cá nhân bà Hải cũng có một số bài viết trên báo và trên trang Facebook cá nhân, phản đối một số chủ trương chưa phù hợp của TP.Hải Phòng như định giao 99 ha đất để thanh toán dự án BT, chi tiền mua ấm chén tặng người dân ...

Trước đó, sáng 17.5, anh Tạ Ngọc Duy, PV Báo Tài nguyên và Môi trường thường trú tại Hải Phòng (ở P.Đông Hải 1, Q.Hải An, TP.Hải Phòng) cũng bị đổ dầu nhờn pha mắm tôm trước cửa nhà. Ngoài chất bẩn, kẻ xấu còn để lại mảnh giấy có dòng chữ: “Duy, mày liên kết phóng viên cản trở tết thiếu nhi 1.6, người mất phẩm chất”. Anh Tạ Ngọc Duy cũng đã gửi đơn phản ánh đến Công an P.Đông Hải 1, Q.Hải An để điều tra, xử lý.