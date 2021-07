Hải Phòng: Khai khống hóa chất phòng dịch 2 cán bộ bị khởi tố

Thực hiện quyết định đó, UBND Q.Dương Kinh đã phân bổ 4.670 lít hóa chất nhóm Benzalkonium chloride 80% và 33.150 kg hóa chất Chlorine 65% cho Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Kiến Thụy.

Khi nhận được hóa chất, các ông Ngô Đức Nhuân và Nguyễn Xuân Thạo đã cho lập danh sách 282 hộ dân được nhận cả hai loại hóa chất trên.

Tuy nhiên, theo UBND Q.Dương Kinh, thực tế, chỉ có 154 hộ có tôm bị chết được nhận hóa chất hỗ trợ phòng, chống dịch. Cơ quan công an còn xác định, Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Kiến Thụy có dấu hiệu gian lận, không thông qua ý kiến các hộ dân; 131 hộ nhận hỗ trợ hóa chất Chlorine có tới 59 chữ ký do cùng một người ký, danh sách nhận hỗ trợ hóa chất Benzalkonium chloride 80% có 61 chữ ký do cùng một người ký.

Công an Q.Dương Kinh xác định, Ngô Đức Nhuân và Nguyễn Xuân Thạo đã nhiều lần chỉ đạo nhân viên dưới quyền mang hóa chất được cấp bán cho tư thương, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhà nước.