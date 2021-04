Hải Phòng: Ngang nhiên dùng container chiếm đất trống

Theo ghi nhận của Đồn Công an KCN Đình Vũ và UBND P.Đông Hải 2, Q.Hải An , TP.Hải Phòng, thời gian gần đây, tại KCN Đình Vũ xuất hiện tình trạng một số người dân dùng container để lấn chiếm đất chưa sử dụng.

Sáng 19.4, UBND P.Đông Hải 2 xác nhận có 4 trường hợp dùng container để lấn chiếm đất chưa sử dụng. Cụ thể, ngày 6.4, một số người đặt 1 container và dựng lán bằng khung thép vào khu đất trống dưới hành lang lưới điện, trước cổng công ty Nam Thuận (KCN Đình Vũ). Đến ngày 10.4, tại khu đất lưu không thuộc Trạm điện Đình Vũ gần Công ty G-Fotune, một nhóm người mang 1 container loại 20 feet đặt vào với mục đích chiếm đất. Hai điểm khác bị chiếm đất là khu vực đường giáp đường 34 m (trong KCN Đình Vũ) và khu vực gần cổng Công ty Delta (KCN Đình Vũ). Các điểm này đều bị người dân đặt container làm nơi ở và chiếm trái phép.

Ghi nhận của Thanh Niên cho thấy, mục đích chiếm đất bằng container của các đối tượng trên là để lấy chỗ mở quán nước, trông xe hoặc làm lốp ô tô.

Khu vực bến phà Đình Vũ - Cát Hải bị một số đối tượng san lấp, định lấn chiếm. Ảnh CTV Trước đó, vào cuối tháng 3.2021, tại khu vực bến phà Đình Vũ - Cát Hải (thuộc quản lý của Sở GTVT TP.Hải Phòng) cũng xuất hiện một nhóm người ngang nhiên dùng máy xúc, xe ô tô san gạt, lấn chiếm giữa ban ngày. Sau khi lực lượng chức năng nhận được tin báo đến hiện trường thì các đối tượng bỏ đi.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Hoàng Triệu Hùng, Phó giám đốc Sở GTVT TP.Hải Phòng cho biết, khu đất trên vốn do Công ty Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng quản lý. Sau khi phà Đình Vũ - Cát Hải dừng hoạt động, đơn vị này thiếu nhân lực để trong coi, bảo vệ. "Nếu thuê người thì sở phải bỏ kinh phí, trong khi sở không có nguồn để chi việc này. Để tránh bị lấn chiếm, chúng tôi bàn giao cho Công ty cổ phần Đức Bình Đình Vũ trong coi vì công ty này nhận làm miễn phí. Điều này hoàn toàn đúng luật và hợp lý", ông Hoàng Triệu Hùng thông tin.

Sau khi vụ chiếm đất xảy ra, UBND Q.Hải An đã cho lập hàng rào tôn quây khu đất để tránh bị tái chiếm. Công ty cổ phần Đức Bình Đình Vũ vẫn được giao trông coi.

Tình trạng chiếm đất trái phép bằng xảy ra liên tục khiến các doanh nghiệp trong KCN Đình Vũ, người dân bức xúc. Bên cạnh đó, việc này cũng tạo tiền lệ xấu, vi phạm pháp luật và nếu không sớm xử lý sẽ gây mất trật tự an ninh, xã hội.

Còn nhớ vào năm 2019, cũng tại địa bàn Q.Hải An đã xảy ra hàng loại vụ giang hồ "nhảy dù" chiếm đất ở dọc đường Bùi Viện (P.Thành Tô, Q.Hải An). Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đã phải nhiều lần xuống kiểm tra đôn đốc cơ quan chức năng xử lý. Sau đó, Công an Q.Hải An đã bắt tạm giam Bùi Đăng Hải (38 tuổi, biệt danh Hải "vổ") đối tượng chuyên chiếm đất, chống đối cơ quan chức năng.

Cũng vì buông lỏng quản lý tại Q.Hải An mà hiện nay chính quyền TP.Hải Phòng đang tìm cách để xử lý khu đất 9,2 ha ở Đồng Xá , P.Thành Tô bị lấn chiếm trái phép nhiều năm. Theo thống kê của UBND P.Thành Tô, hiện khu 9,2 ha có 159 công trình trái phép. UBDN TP.Hải Phòng đã có quyết định chuyển đổi khu 9,2 ha này thành đất tái định cư và đang lên các phương án để cưỡng chế.

Riêng tại địa bàn KCN Đình Vũ, trao đổi với Thanh Niên, ông Hoàng Đức Long, Phó chủ tịch UBND P.Đông Hải 2 cho biết: "Chiều nay, UBND phường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức dẹp bỏ các điểm lấn chiếm đất trái phép ".

Ông Hoàng Đức Long cho biết, địa bàn P.Đông Hải 2 có diện tích rộng gần bằng 2 quận nội thành nên việc quản lý gặp nhiều khó khăn. "Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, tuần tra, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm và cố gắng tuyên truyền, vận động để không xảy ra tình trạng trên", ông Hoàng Đức Long cho biết.