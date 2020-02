Hải Phòng phát hiện cơ sở sản xuất khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp trái phép

Ngày 14.2, Công an thành phố Hải Phòng đã thông tin về việc tạm giữ 17.500 khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp nhãn hiệu DAHAKI.

Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 13.2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hải Phòng, Cục Quản lý thị trường Hải Phòng cùng Thanh tra Sở Y tế thành phố Hải Phòng tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển số 15C - 310.80 và phát hiện 350 hộp chứa 17.500 khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp nhãn hiệu DAHAKI.

Lái xe ô tô là Nguyễn Quang Chính (41 tuổi) đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số khẩu trang trên.

Ảnh Công an cung cấp

Tiếp tục làm rõ, cơ quan chức năng xác định, số khẩu trang hiệu DAHAKI này được sản xuất tại xưởng của Công ty TNHH Thương mại và sản xuất DAHAKI ở thôn Đào Yêu (xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng), do ông Đặng Hùng Cường (38 tuổi) làm giám đốc. Khẩu trang do công ty này sản xuất chưa được kiểm định chất lượng và chưa tiến hành công bố chất lượng sản phẩm.