Hải Phòng: Thư ký tòa dương tính với ma túy trong quán karaoke

Chiều nay, 22.7, Công an H.An Dương (TP.Hải Phòng) cho biết, đơn vị này đang điều tra để làm rõ vụ việc sử dụng ma túy trong quán karaoke.

Trước đó, vào chiều 17.7, Công an H.An Dương tiến hành kiểm tra quán karaoke V.K.V ở thôn Khánh Thịnh, xã An Hồng (H.An Dương) và phát hiện 7 người có dấu hiệu sử dụng ma túy trái phép tại phòng VIP 1 ở tầng 2 của quán.

Tiến hành test nhanh, Công an H.An Dương xác định, cả 7 người (3 nam, 4 nữ) đều dương tính với ma túy. Trong số có Nguyễn Hồng Chính (38 tuổi, ở xã Đặng Cương, H.An Dương), là thư ký TAND Q.Hồng Bàng. Được biết, chủ quán karaoke V.K.V là Lê Quốc Tuấn (41 tuổi, ở thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, H.An Dương).

Theo Thành ủy Hải Phòng, chỉ trong ngày 21,7, lực lượng công an đã liên tiếp phát hiện các vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid -19.

Cụ thể, vào 4 giờ ngày 21.7, Công an Q.Hải An đã phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke tại số 289C Văn Cao, P.Đằng Lâm, Q.Hải An tiếp tục mở cửa đón 19 khách.