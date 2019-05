Hai vụ thảm án ở TP.HCM và Thanh Hóa

“Phê” ma túy

Ngày 3.5, Công an Q.Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ sát hại làm 3 người trong gia đình tử vong và bắt giữ Trương Tín (29 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) để điều tra về hành vi giết người.

ẢNH: CTV Tín bị bắt chỉ sau 2 giờ gây án

Các nạn nhân gồm: Bà Lê Thị Điểu (77 tuổi, bà ngoại Tín), bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy (56 tuổi, mẹ Tín), bà Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi, dì Tín, cùng ngụ Q.Bình Tân).

Khoảng 23 giờ 30 ngày 2.5, Tín đi chơi với bạn về và xảy ra cự cãi với mẹ mình rồi đập đồ đạc trong nhà. Thấy vậy, ông Trương Văn Hạnh (62 tuổi, cha Tín) đi trình báo công an. Bà Điểu và bà Kiều ngủ trên lầu 2 nghe hai mẹ con Tín cãi nhau nên trách mắng Tín vì hay đi chơi về khuya. Tín xuống bếp lấy 2 con dao, lên lầu 2 đâm chết bà Kiều. Bà Điểu và bà Thúy vào can ngăn cũng bị Tín đâm chết tại chỗ. Thời điểm này, trên lầu 2 còn có bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng (49 tuổi) và cháu Nguyễn Ngọc Thúy Phương (13 tuổi) đang ngủ ở phòng kế bên. Bà Phụng cùng cháu Phương trốn trong tủ quần áo nên may mắn thoát nạn.

Sau khi gây án, Tín bỏ lại 1 con dao dưới bếp rồi mang theo người 1 con dao dài 35 cm và lấy xe máy rời khỏi hiện trường. Khoảng 2 giờ sau, khi Tín đang uống cà phê cùng một người bạn ở đường hương lộ 3 thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ. Tín khai sử dụng ma túy "đá" và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo ông Hạnh, con trai ông từng bị đưa đi cai nghiện ma túy vào tháng 3.2017 đến tháng 10.2018 thì chấp hành xong. Sau đó, Tín đi làm ở các công trình xây dựng, xưởng may và cũng thường xuyên về thăm nhà. Người dân sống gần nhà ông Hạnh cho biết mỗi lần Tín lên cơn nghiện là cả xóm khiếp sợ, không ai dám lại gần. Trước đây, khi "phê" ma túy , Tín cũng từng tấn công những người trong gia đình.

Thanh Hóa: Xông vào trường học chém loạn xạ

Chiều 3.5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh này tạm giữ hình sự Đỗ Mãnh Chiểu Minh (25 tuổi, ngụ làng Cốc Mốc, xã Đồng Lương, H.Lang Chánh, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 8 giờ 45 ngày 3.5, Minh mang dao xông vào Trường tiểu học Đồng Lương (xã Đồng Lương, H.Lang Chánh) chém loạn xạ, khiến em Lê Hữu Phước (lớp 5A) tử vong; các em Lê Văn Đồng (lớp 5B), Lê Minh Triệu (lớp 4A), Phạm Đức Huynh (lớp 4B), Lê Thị Diệp Tuyền (lớp 3B) và cô giáo Trần Thị Thanh (chủ nhiệm lớp 5A, đều ngụ tại xã Đồng Lương) bị thương.

Đỗ Mãnh Chiểu MinhẢNH: MINH HẢI tin liên quan Vụ xông vào trường chém chết học sinh: Nghi hung thủ bị ảo giác vì nghiện game Thầy giáo Lê Thiên Quang, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đồng Lương, cho biết thời điểm trên, Ban giám hiệu nhà trường đang họp thì nghe tiếng học sinh kêu la nên các giáo viên chạy đến khu nhà 2 tầng và phát hiện nhiều học sinh bị thương. "Chúng tôi vừa lấy xe máy đưa các em đến bệnh viện (BV), vừa gọi điện báo công an và chính quyền địa phương. Khi đến BV, chúng tôi mới biết em Phước đã chết do vết thương quá nặng, các học sinh còn lại và cô giáo Thanh bị thương. Chúng tôi không biết hung thủ vào trong trường lúc nào và bằng đường nào, vì khi đó cổng chính của trường đang đóng", thầy Quang nói. Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa đến hiện trường phối hợp cùng Công an H.Lang Chánh truy bắt nghi phạm gây án và điều tra nguyên nhân vụ việc. Sau hơn 1 giờ gây án, Minh bị lực lượng cảnh sát bắt giữ khi đang trốn ở xã Tân Phúc, H.Lang Chánh (cách hiện trường gây án 4 km). Nghi ngờ Minh bị "ngáo đá", công an đã đưa y đến cơ sở y tế xét nghiệm ngay, tuy nhiên kết quả âm tính với chất ma túy. Chiều 3.5, ông Hoàng Văn Chính, Giám đốc BV đa khoa H.Lang Chánh, cho biết trong số các nạn nhân bị thương thì em Phạm Đức Huynh nặng nhất, bị đâm thấu phổi bên phải và một số vết thương khác. Các nạn nhân còn lại hiện đang được điều trị và sức khỏe đã ổn định. Còn ông Lê Minh Phượng, Chủ tịch UBND xã Đồng Lương, cho biết nhà Minh và nạn nhân Lê Hữu Phước là hàng xóm. Minh nghiện game nhiều năm nay. Minh chưa có gia đình riêng, đang ở với bố và ông bà nội.