Hàng chục học sinh tụ tập nẹt pô, quậy phá tại Khu du lịch hồ Tuyền Lâm

Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, nơi nhóm thiếu niên tụ tập nẹt bô, quậy phá gây mất an ninh trật tự

Sáng 6.1, trung tá Mai Xuân Huệ, Phó đội trưởng Đội CSGT Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết đơn vị này đang xác minh làm rõ chủ hàng chục xe máy mà nhóm thiếu niên tụ tập nẹt pô , quậy phá trên cung đường vắng trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP.Đà Lạt) để xử lý.

Trước đó, chiều 5.1, Đội CSGT Công an TP.Đà Lạt nhận được tin báo có hàng chục thiếu niên điều khiển xe máy nẹt pô, bốc đầu xe, quậy phá trên các cung đường trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, gây mất an ninh trật tự và mất an toàn cho người dân, du khách.

Đội CSGT Công an TP.Đà Lạt phối hợp lực lượng công an các phường tiến hành mai phục, bắt nóng nhóm thiếu niên điều khiển xe máy có hành vi nẹt pô, bốc đầu xe, quậy phá nói trên.

Tuy nhiên khi thấy lực lượng chức năng, nhóm thiếu niên tháo chạy tán loạn theo các hướng, bỏ lại xe máy giữa đường. Cơ quan chức năng tạm giữ 8 thiếu niên cùng 15 xe máy.