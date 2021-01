Hàng chục ‘trai làng’ hỗn chiến trong đêm: Bắt giam 15 người

Sáng 14.1, Công an TX.Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết liên quan đến vụ nhóm “trai làng” hỗn chiến trong đêm, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 15 thanh niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng

Theo kết quả điều tra, ngày 4.10.2020, tại quán nhậu ở P.Điện Dương (TX.Điện Bàn), nhóm của Võ Ngọc Tuấn (22 tuổi, ở P.Điện Ngọc, TX.Điện Bàn) xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Ngô Đức Lợi (24 tuổi, ở P.Điện Dương) và Tuấn bị nhóm của Lợi đuổi đánh.

Tối 5.10.2020, trong lúc ngồi nhậu, nhóm Tuấn gọi điện cho nhóm Lợi khiêu khích, hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Tuấn cùng đồng bọn gọi thêm hơn 20 người rồi chuẩn bị hung khí chạy đến ngã tư Điện Ngọc giải quyết.

Nhóm của Phùng Tấn Thanh (29 tuổi, ở P.Điện Dương), thuộc nhóm của Ngô Đức Lợi, cũng đi trên 5 xe taxi mang theo “hàng nóng” đến điểm hẹn đứng chờ.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 5.10.2020, khi nhóm Tuấn đến, hai bên lao vào dùng dao, tuýp sắt, vỏ chai bia… loạn đả gây ách tắc giao thông. Sau khi ẩu đả, các thanh niên liền lên xe tẩu thoát.

Hậu quả, Phùng Tấn Thanh bị chém đa chấn thương, gần đứt lìa ngón tay út và nhiều bị can khác bị thương.

Trước đó, trong quá trình điều tra, Công an TX.Điện Bàn đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 11 bị can. Chiều 12.1.2021, Công an TX.Điện Bàn tiếp tục khởi tố, bắt thêm 4 bị can là Võ Như Đông (20 tuổi), Võ Văn Hạnh (21 tuổi), Nguyễn Hữu Duy (19 tuổi), Nguyễn Trung Hiếu (S21 tuổi, tất cả đều ở P.Điện Ngọc) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện vụ “trai làng” hỗn chiến trong đêm đang được Công an TX.Điện Bàn mở rộng, điều tra làm rõ.