Hàng loạt cán bộ ở Thái Bình bị khởi tố vì ‘chạy' chế độ

Ngày 19.12, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra , Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra hành vi môi giới hối lộ đối với Phạm Thị Thúy (49 tuổi, cán bộ thương binh xã hội xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), Phạm Thị Tâm (45 tuổi, cán bộ thương binh xã hội xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng), Mai Thị Nghi (38 tuổi, cán bộ thương binh xã hội xã Thăng Long, huyện Đông Hưng), Nguyễn Thị Thu Trang (28 tuổi, cán bộ Phòng Việc làm và an toàn lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình) và Bùi Văn Phiêu (65 tuổi, lao động tự do, ngụ thôn Tân Hải, xã Đông Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).