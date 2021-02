Hàng nghìn người tiễn đưa ông Hai Nghĩa về nơi an nghỉ cuối cùng

Do lượng người và phương tiện quá đông nên từ sáng sớm khu vực Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre đã có lực lượng công an, quân sự trực phân luồng giao thông và đảm bảo công tác an ninh.

ẢNH: B.B