Hàng trăm bình gas được di dời khỏi đám cháy lớn

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang đã huy động 6 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 80 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp lực lượng Công an H.Châu Thành, Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an) và lực lượng chữa cháy tại chỗ tổ chức di dời hàng trăm bình gas cùng nhiều tài sản đến nơi an toàn; đồng thời nhanh chóng dập lửa . Do công ty chuyên sản xuất chăn, ga, gối, nệm chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy nên công tác tiếp cận đám cháy cũng như chữa cháy gặp không ít khó khăn.