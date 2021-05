Hàng xóm dùng kéo cắt vải đâm cô gái 16 tuổi bị thương

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, gia đình Đ.N.T.N đã gửi đơn tố cáo hành vi cố ý gây thương tích của bà Lê Nguyễn Diễm Hằng lên cơ quan Công an P.Quang Trung. Ngày 18.5, Công an P.Quang Trung đã chuyển hồ sơ lên Công an TP.Kon Tum để điều tra theo thẩm quyền.