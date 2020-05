Hành động đẹp của CSGT: Người với người sống để thương nhau

Hành động đẹp của viên CSGT được người ngồi trong ô tô quay clip, đăng lên internet và được cộng đồng mạng liên tục “thả tim”.

PV Thanh Niên đã liên lạc với thượng tá Võ Thị Cúc, Phó trưởng công an H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre và được xác nhận nhân vật trong clip là trung úy Nguyễn Trung Lập, cán bộ Đội CSGT Công an huyện này.

Vụ việc xảy ra khoảng 14 giờ 30 ngày 29.4, khi anh Lập đang về đơn vị sau khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thì nhìn thấy một ô tô trên QL57 lưu thông theo hướng H.Thạnh Phú lên TP.Bến Tre liên tục xin đường. Nhìn vào trong xe, thấy có một sản phụ và y tá, đoán rằng đây là ca cấp cứu, trong khi xe cộ đang ùn ứ vì người dân về quê nghỉ lễ 30.4, 1.5, anh Lập đã quyết định dùng mô tô đặc chủng dẫn đường được hơn 2 km. Sau khi thấy lượng xe đã giãn, ô tô chở sản phụ có thể tiếp tục lưu thông dễ dàng hơn, anh mới quay về đơn vị. Sản phụ, sau đó cũng đã được xác nhận “mẹ tròn con vuông”.

“Tuyệt vời !”

Câu chuyện “đẹp”, “có hậu” khiến nhiều bạn đọc (BĐ) không ngại thổ lộ “đã không thể cầm được nước mắt khi đọc câu chuyện xúc động này”. “Tuyệt vời!”, là những từ mà rất nhiều BĐ bày tỏ trước hành động thấm đẫm tình người của trung úy CSGT Nguyễn Trung Lập.

Cứu nhân như cứu hỏa. Xem xong clip thấy xúc động quá, cảm ơn hành động đẹp của anh CSGT. Trúc Nhân “Một cử chỉ rất tuyệt vời, thể hiện sự hỗ trợ giữa con người với con người. Không gì trên đời đẹp hơn thế! Người với người sống để thương nhau!”, BĐ Ngô Y Duẫn xúc động viết. “Một cử chỉ rất tuyệt vời, thể hiện sự hỗ trợ giữa con người với con người. Không gì trên đời đẹp hơn thế! Người với người sống để thương nhau!”, BĐ Ngô Y Duẫn xúc động viết.

BĐ Hà Nguyễn cũng nhận định: “đó là hình ảnh đẹp để chúng ta tự hào. Hành động nhỏ nhưng sức lan tỏa rất lớn”. Nhiều BĐ bày tỏ mong rằng sẽ có rất nhiều CSGT như thế để làm rạng danh công an nhân dân “ Vì nước quên thân, vì dân phục vụ ”; góp phần truyền cảm hứng tốt đẹp trong xã hội. Và cần nêu điển hình trong toàn lực lượng.

Mong CSGT luôn là tấm gương tốt

BĐ Lâm Uy Phương cho rằng trong lực lượng công an nói chung có nhiều gương tốt vì nước vì dân. Nhưng trường hợp của anh Lập có nghĩa cử đẹp mà ít ai làm được, đó là đã tròn “việc công” và đang trên đường về nhà, thấy việc nên làm, anh đã quyết định thực hiện để giúp dân.

Nếu nhiều người như trung úy CSGT Nguyễn Trung Lập xã hội sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn nhiều so với lực lượng này. Đàm Diệu Theo BĐ Nguyễn Văn Khoa, nên khen thưởng trung úy CSGT Nguyễn Trung Lập. Ngoài ra, cần phạt “thẳng tay”, đối với những phương tiện thường giành đường, cản lối không cho xe cứu thương chạy ưu tiên bằng cách rút bằng lái, giam xe và phạt tiền. Theo BĐ Nguyễn Văn Khoa, nên khen thưởng trung úy CSGT Nguyễn Trung Lập. Ngoài ra, cần phạt “thẳng tay”, đối với những phương tiện thường giành đường, cản lối không cho xe cứu thương chạy ưu tiên bằng cách rút bằng lái, giam xe và phạt tiền.

Một BĐ có nickname Sky Green chia sẻ rằng thường đi đoạn đường TP.HCM - Long An - Tiền Giang (Mỹ Tho) - cầu Rạch Miễu - Chợ Lách - Vĩnh Long... Tuy chưa lần nào phải làm việc trực tiếp với CSGT nhưng thấy trên đường đi, cảm giác CSGT tỉnh Bến Tre làm việc nghiêm túc. Hy vọng CSGT các tỉnh, thành khác, lúc nào cũng là tấm gương tốt cho người tham gia giao thông tôn trọng và tự chấp hành luật. “Tôi nghĩ ngành công an hãy xem đây là việc làm bình thường của một người chiến sĩ công an trong trường hợp phát hiện tình huống nguy hiểm đang đe dọa đến tính mạng của người dân”, một BĐ gửi gắm.