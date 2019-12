Hậu Giang: Khởi tố, tạm giam phó cục trưởng Bộ Công an 'dỏm' Diệp Ngọc Hà

Giả danh cán bộ công an ghé thăm Công an huyện

Ngày 31.12, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành A ( Hậu Giang ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Diệp Ngọc Hà (46 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giả mạo chức vụ , cấp bậc, vị trí công tác của bị can này.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 20 giờ ngày 19.12, Hà mặc quân phục công an nhân dân (CAND) mang quân hàm đại tá, bảng tên ghi chức vụ phó cục trưởng. Hà giới thiệu là Phó cục trưởng Cục Cơ yếu - Bộ Công an, đang trên đường đi công tác, tiện thể ghé “thăm” Công an H.Châu Thành A.

Tuy nhiên, thấy Hà có nhiều biểu hiện nghi vấn nên Công an H.Châu Thành A báo vụ việc về công an tỉnh. Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang chỉ đạo Công an H.Châu Thành A liên hệ ngay với Văn phòng Bộ Công an và Cục Cơ yếu để xác minh thì phát hiện Hà không phải là công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự.

Qua làm việc, Hà thừa nhận không phải là công an, đồng thời tự nguyện giao nộp 1 thẻ Đảng, 1 giấy chứng minh CAND, 1 bằng lái xe ghi tên Diệp Ngọc Hà mặc trang phục CAND.

Bước đầu Hà thừa nhận thẻ Đảng, giấy chứng minh CAND do Hà mua qua mạng xã hội

Các giấy tờ giả của Hà bị công an thu giữ ẢNH: LINH GIANG

Cán bộ dỏm lừa chạy việc, lừa đảo

Sau khi bị tạm giữ hình sự vì giả danh Phó cục trưởng Bộ Công an, Hà khai nhận đã thực hiện trót lọt một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TP.HCM và một số tỉnh, thành ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Cụ thể, giữa năm 2019, anh Đ.Q.N đang công tác tại TP.Cần Thơ có nguyện vọng chuyển về Hậu Giang nên thông qua mối quan hệ quen biết có nhờ Hà “chạy” chuyển về Hậu Giang. Hà nói chi phí “lo” chuyển công tác là 120 triệu đồng. Do không đủ tiền nên anh N. vay mượn đưa trước cho Hà 60 triệu đồng nhưng đến nay Hà vẫn không thực hiện.

Trước đó, năm 2017, ông P.T.H (56 tuổi, ngụ Kiên Giang) thông qua mối quan hệ bạn bè nên quen Hà. Hà “nổ” đang công tác tại Bộ Công an phía Nam, đang là chủ đầu tư dự án Khu biệt thự Phú Xuân, H.Nhà Bè TP.HCM.

Sau đó, Hà dẫn ông H. đi xem mặt bằng và đưa cho xem bản vẽ quy hoạch dự án Khu biệt thự Phú Xuân tỷ lệ 1/500. Ông H. nhìn vào bản vẽ thấy Hà ký tên chủ dự án cùng với các thành phần tham gia thiết kế bản vẽ nên tin tưởng nhận san lấp mặt bằng, thi công hạ tầng dự án.

Hà hứa với ông H. bán cho ông 3 nền nhà trong khu biệt thự này. Hà soạn hợp đồng thi công để cho ông H. và vợ là bà N.K.T ký. Hà nói với H. do Hà là công an nên không thể ký vào hợp đồng mà nhờ anh ruột là Diệp Văn Đ. ký hợp đồng. Sau đó, ông H. chuyển tiền nhiều lần qua tài khoản với số tiền 1,9 tỉ đồng. Sau khi chuyển tiền, ông H. không liên lạc được với Hà…