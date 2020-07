Hầu hết phụ nữ bị chồng bạo lực không báo chính quyền vì sợ tai tiếng

Ngày 14.7, Bộ LĐ-TB-XH phối hợp với Tổng cục Thống kê công bố báo cáo điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019.

Điều tra thực hiện với gần 6.000 phụ nữ trong độ tuổi từ 15 - 64. Kết quả cho thấy, ở VN, phụ nữ bị chồng bạo lực nhiều hơn so với việc bị người khác bạo lực. Trung bình cứ 3 phụ nữ thì có gần 2 phụ nữ bị một hoặc hơn một hình thức bạo lực thể xác, tình dục, tinh thần và bạo lực kinh tế cũng như kiểm soát hành vi do chồng gây ra trong cuộc đời và gần 32% phụ nữ bị bạo lực hiện thời (trong 12 tháng qua).

Nghiên cứu cũng chỉ ra phụ nữ bị chồng bạo lực thể xác trong đời năm 2019 (26,1%) ít hơn so với năm 2010 (31,5%). Tuy nhiên, tỷ lệ phụ nữ bị bạo lực tình dục trong đời là 13,3%, cao hơn so với điều tra năm 2010 (9,9%). Báo cáo cũng chỉ ra rằng, 1/2 số phụ nữ bị chồng bạo lực chưa bao giờ kể với bất kỳ ai. Gần như tất cả phụ nữ (90,4%) bị chồng bạo lực không tìm sự giúp đỡ từ các cơ quan chính quyền, chủ yếu là do sợ bị tai tiếng, kỳ thị và phiền hà.

Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ VN, cho hay tình trạng bạo lực với phụ nữ vẫn được che giấu do định kiến giới còn khá phổ biến trong xã hội. Bạo lực đối với phụ nữ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho phát triển kinh tế và sức khỏe thể chất, tinh thần phụ nữ. Báo cáo cũng ước tính bạo lực đối với phụ nữ đang gây thiệt hại về kinh tế cho VN ước khoảng 1,8% GDP năm 2018.

Bộ LĐ-TB-XH sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luật, chính sách và đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ giai đoạn 2021 - 2025. Cùng với đó, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và thực hành về bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực đối với phụ nữ.