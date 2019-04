Hậu vụ án Trương Hồ Phương Nga: Tòa trả đơn khởi kiện đòi công an 2,5 tỉ đồng

TAND TP.HCM cho biết đã có văn bản thông báo trả lại đơn khởi kiện “tranh chấp đòi tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại” của Nguyễn Đức Thùy Dung (29 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM), kiện yêu cầu Công an TP.HCM hoàn trả 2,5 tỉ đồng cùng lãi suất phát sinh trong thời gian tạm giữ số tiền này của cô.

Lý do trả lại đơn khởi kiện, theo TAND TP.HCM, 2,5 tỉ đồng này là vật chứng được cơ quan điều tra (CQĐT) thu giữ trong một vụ án hình sự liên quan đến Dung và Trương Hồ Phương Nga (31 tuổi, quốc tịch VN và Nga, Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007). Vì vậy, số tiền này sẽ được xử lý theo quy định của bộ luật Tố tụng hình sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự.

Được biết, hiện Nguyễn Đức Thùy Dung đang khiếu nại thông báo trả lại đơn khởi kiện của TAND TP.HCM lên Chánh án TAND TP.HCM. Theo Thùy Dung, vì CQĐT Công an TP.HCM không trả lại vật chứng là 2,5 tỉ đồng này, dù các vật chứng khác đều trả lại nên cô mới khởi kiện Công an TP.HCM ra TAND TP.HCM để yêu cầu CQĐT hoàn trả.

Trước đó, trong đơn khởi kiện gửi TAND TP.HCM ngày 28.3, Thùy Dung nêu ngày 19.11.2014, CQĐT Công an TP.HCM khởi tố bị can đối với cô và Trương Hồ Phương Nga có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” 16,5 tỉ đồng của ông Cao Toàn Mỹ (41 tuổi, Giám đốc Công ty Vina Cyber, ngụ Q.3, TP.HCM).

Quá trình điều tra, ngày 7.10.2015, CQĐT quyết định thu giữ đồ vật, tài liệu là tiền mặt 2,5 tỉ đồng của Dung để hoàn trả cho ông Cao Toàn Mỹ. Ngày 9.11.2015, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định xử lý vật chứng, trả lại 2,5 tỉ đồng cho chủ sở hữu là ông Cao Toàn Mỹ. Ngày 24.11.2015, theo quyết định xử lý vật chứng thì ông Mỹ nhận toàn bộ số tiền 2,5 tỉ đồng được Thùy Dung khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, quá trình điều tra bổ sung vụ án theo yêu cầu của TAND TP.HCM, tháng 9.2018, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu, thu hồi 2,5 tỉ đồng từ ông Mỹ, chờ xử lý chung với vụ án. Ông Mỹ không đồng ý và khiếu nại quyết định thu hồi của CQĐT. Ngoài ra, ông Mỹ đưa ra phương án là sẽ chuyển 2,5 tỉ đồng vào một tài khoản ngân hàng đứng tên ông và CQĐT có quyền phong tỏa tài khoản này. Tuy nhiên, CQĐT không đồng ý phương án này và cũng chưa thu hồi được 2,5 tỉ đồng từ ông Mỹ.

Ngày 29.1.2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đình chỉ điều tra đối với 2 bị can Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung.

Lý do đình chỉ, CQĐT nhận định, sau khi hết thời hạn điều tra vụ án đã không chứng minh được hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của 2 bị can. Tuy nhiên, hành vi của Nga và Dung có dấu hiệu của tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo điều 267 bộ luật Hình sự 1999 nhưng do tội danh này ở bộ luật Hình sự 2015 đã bổ sung dấu hiệu định tội là “thực hiện hành vi trái pháp luật” nên cơ quan CSĐT đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can theo hướng miễn trách nhiệm hình sự.