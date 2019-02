Hé lộ nguyên nhân nữ tiếp thị bia đâm chết người tại chung cư

Ngày 21.2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trịnh Thị Thi Hậu (44 tuổi, nhân viên tiếp thị bia, ngụ P.Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ hành vi giết người